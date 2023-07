Passe Livre Estudantil: cadastro e recadastro começa nesta segunda-feira

O prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE) da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis começa nesta segunda-feira (10). Os interessados devem realizar o procedimento até o dia 30 de setembro, mas caso a solicitação seja reprovada por causa de erros na documentação, o estudante poderá corrigir e reenviar os documentos até o dia 31 de outubro.

O benefício dá direito a 48 passagens por mês no transporte coletivo urbano. Os estudantes que se recadastraram neste ano não precisam fazer o procedimento novamente. Somente os que não fizeram em 2023 precisam realizar o recadastro para, posteriormente, retirar os cartões.

Como fazer

Para alunos de Goiânia e região Metropolitana, o cadastro e o recadastro são realizados pelo site do governo. O estudante pode acompanhar a sua solicitação, e caso aprovado, o usuário também será informado por e-mail e o cartão estará à sua disposição em até 15 dias, contados a partir da data em que fez a adesão, na unidade do Vapt Vupt escolhida no ato da inscrição.

Em Anápolis, os recadastramentos serão efetivados de maneira automática, por meio de declarações enviadas pelas instituições de ensino cadastradas no PLE, conforme a demanda do estudante. Os que ainda não têm o benefício deverão realizar o cadastro, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Emprego e Renda, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206, Setor Central, em Anápolis (sala da Urban).

Sendo aprovado, o cartão deverá ser retirado na unidade de referência do terminal Urbano de Anápolis, situada na Rua Tonico de Pina, no centro da cidade. Todos os contemplados com o PLE no município devem fazer a ativação do benefício junto ao Governo de Goiás na unidade de referência do Vapt Vupt.

Prazos

10/07: Início do período de cadastramento e recadastramento

30/09: Último dia para cadastramento e recadastramento

31/10: Último dia para sanar pendências de documentação